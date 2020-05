Casalmaggiore, venerdì 22 maggio riapre il Museo del Bijou

CASALMAGGIORE (20 maggio 2020) - E’ arrivato il momento di ripartire anche per il Museo del Bijou. Dopo settimane di chiusura, venerdì 22 maggio dalle ore 10 si riaprirà il cancello di via Porzio per accogliere i visitatori (dotati di mascherina e guanti) che hanno sentito la nostalgia dei monili prodotti dalle fabbriche bigiottiere della città o che li vogliono scoprire per la prima volta. “E’ il momento giusto per valorizzare i tesori sotto casa: non possiamo ancora spostarci in altre Regioni, la mobilità è ridotta, ma non così la voglia di cultura, bellezza, arte. Approfittiamone per scoprire quanto di prezioso abbiamo vicino a noi, come –appunto- le storie racchiuse nei bijoux del Museo”, afferma il sindaco Filippo Bongiovanni. “Tra l’altro - continua il primo cittadino - i visitatori possono unire la visita ai nostri due musei con un biglietto cumulativo, che permette l’ingresso al Bijou e al Diotti a un prezzo veramente conveniente. Il rilancio turistico di Casalmaggiore potrebbe ripartire proprio dopo un periodo così doloroso e difficile, proponendoci come meta di un turismo di vicinanza ed offrendo le nostre ricchezze naturali ed artistiche a chi, in provincia di Cremona, in Lombardia, ha finalmente la possibilità di muoversi e sente giustamente il desiderio di visitare luoghi, scoprire cultura e natura vicino al proprio domicilio”.

Il Museo del Bijou potrà essere visitato nei fine settimana (dal venerdì mattina alla domenica) e nei giorni festivi nei consueti orari di apertura, mentre nei giorni dal martedì al giovedì sarà necessario prenotare la propria presenza con una semplice telefonata (0375 205344 o 284424) o con una e-mail a info@museodelbijou.it.

Orari di apertura: Venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 – domenica e festivi dalle 15 alle 19.

