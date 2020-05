Casalmaggiore, questionario per rilevare i bisogni delle famiglie con figli minorenni in vista dell'estate

CASALMAGGIORE (20 maggio 2020) - Un questionario breve per rilevare i bisogni delle famiglie con figli minorenni è l’ultima iniziativa del Con.Ca.S.S. (Consorzio Casalasco Servizi Sociali) e dell’ASC Oglio Po (Azienda Speciale Consortile Oglio Po) in tema di emergenza sanitaria. L’obbiettivo è quello di raccogliere i bisogni delle famiglie con figli minori residenti nell’ambito Oglio Po in merito alle attività aggregative rivolte ai bambini e ragazzi nel periodo estivo 2020.

“L’ipotesi - spiegano gli organizzatori - è di co-progettare un’iniziativa capillare sul territorio Oglio Po, nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Decreto Cura Italia e relativi aggiornamenti. Stante la consapevolezza che non sarà possibile organizzare la proposta estiva secondo i criteri tradizioni ai quali eravamo abituai (ad esempio Grest, centri estivi comunali, centri estivi sportivi, ecc.)”.

La finalità, in primis, è quella di offrire un’opportunità ai bambini di uscire dall’isolamento e «in sicurezza», costruendo contesti relazionali e ricreativi, suddivisi per piccoli gruppi e con un sistema di turnazione (di giorni e orari) per rispondere a più richieste possibili. “Così facendo - dicono Con.Ca.S.S. e ASC Oglio Po - offriremo anche spazi di conciliazione tempo “famiglia – lavoro” per i genitori che si presume durante il periodo estivo rientreranno al lavoro.

Per questo chiediamo alle famiglie dell’Oglio Po di rispondere a queste brevi domande per avere un quadro dei bisogni per il periodo estivo. Per compilare il questionare occorre collegarsi al sito concass.it.

