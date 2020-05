Addio all'architetto Luciano Roncai

CASALMAGGIORE (20 maggio 2020) - Grave perdita nella comunità di Casalmaggiore e nel mondo accademico e culturale. E’ scomparso l’architetto Luciano Roncai, 79 anni, già docente al Politecnico di Milano, autore di numerose pubblicazioni e studi su edifici, fortificazioni, opere architettoniche, giardini, difese idrauliche del territorio e non, progettista di numerosi interventi, come quello del restauro conservativo del palazzo municipale di Casalmaggiore e della Sala dei Cesari in Palazzo Ducale a Sabbioneta, solo per citare due esempi. Roncai è stato relatore in innumerevoli convegni e tavole rotonde, portando in ogni occasione la sua competenza e il suo contributo di conoscenza e di passione. Insegnò, fra l’altro, Storia dell’architettura contemporanea per il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e fu presidente della sezione Lombardia dell’Istituto italiano dei castelli. Roncai lascia la moglie farmacista Claudia Bonisoli Alquati e le figlie Chiara e Francesca.

