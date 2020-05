Tremendo schianto fra tre mezzi, una donna in gravi condizioni

BOZZOLO (20 maggio 2020) - Grave incidente stradale, avvenuto alle 6 e 15, sulla sp 64 che collega Bozzolo a Rivarolo Mantovano. Tre i mezzi coinvolti e tre i feriti di cui uno in gravi condizioni portato via in elisoccorso. Sul posto carabinieri del Radiomobile di Viadana, vigili del fuoco, ambulanza ed elisoccorso di Como. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine

