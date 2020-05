Fermato in auto con mezzo chilo di canapa

VIADANA (19 maggio 2020) - E’ al vaglio da parte dei Carabinieri della Stazione di Viadana la posizione di un giovane, classe 1992 residente a Sabbioneta, fermato venerdì sera a bordo della propria auto e trovato in possesso di oltre mezzo chilo di canapa, divisa in una cinquantina di confezioni. Il ragazzo si è giustificato dicendo che era il titolare di una azienda per il commercio all’ingrosso di cannabis light, senza però fornire ai militari certificazioni aziendali o bolle di accompagnamento.

Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno successivamente rinvenuto numerosi altri bidoni e confezioni contenenti infiorescenza di canapa, per un peso totale di circa altri 2 chili.

Tutto il materiale è stato sequestrato preventivamente, e verrà analizzato per verificare se possiede i requisiti per essere venduto liberamente. La posizione del giovane, e della sua azienda, è invece al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Mantova.

