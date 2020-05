Coronavirus, Casalmaggiore: riapre la biblioteca civica

CASALMAGGIORE (18 maggio 2020) - Riaprirà al pubblico da mercoledì, a partire dalle 15, la biblioteca Civica di Casalmaggiore, limitando gli accesi al solo servizio di prestito e restituzione. “Chiediamo ai nostri utenti la massima collaborazione per evitare lunghe attese e file, che potrebbero creare inutili assembramenti. Predisporremo una cassetta all’ingresso nella quale sarà possibile lasciare i libri resi, senza accedere alla biblioteca”, spiegano i bibliotecari. La richiesta di libri per il prestito avverrà telefonicamente allo 0375/43682, via mail a info@biblioteca.casalmaggiore.cr.ito o dal sito opac.provincia.brescia.it. Verrà quindi concordato con l’utente il ritiro del libro prenotato. L’avvio del servizio di prestito sarà limitato al solo patrimonio locale; il prestito interbibliotecario riprenderà in giugno. L’orario di apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il martedì e il sabato dalle 9 alle 12.

L’ingresso alla biblioteca è consentito solo con mascherina e guanti, dopo aver disinfettato le mani con il gel posto all’ingresso, i libri resi devono essere riposti nelle apposite casse poste all’ingresso della biblioteca. Potrà entrare solo una persona per volta, oppure un adulto e un bambino. Prima di entrare bisognerà sottoporsi alla misurazione della febbre con termo scanner. Non saranno accessibili le sale lettura, la sala ragazzi, la sala emeroteca, la sala consultazione, il primo piano e l’area ristoro. I libri restituiti dagli utenti verranno posti in quarantena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO