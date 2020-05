Stazione e rumori molesti, il sindaco alle Ferrovie: 'Senza interventi bloccherò i binari'

PIADENA DRIZZONA (19 maggio 2020) - «Ho scritto alle Ferrovie e sono pronto a proteste clamorose se non interverranno a fare qualcosa». Il sindaco Matteo Priori, dopo l’ennesima lamentela da parte dei residenti di Borgo Fornace sui disagi causati dai rumori provenienti dalla vicina sede ferroviaria, ha inviato una mail all’ingegner Rosa Frignola, responsabile territoriale del movimento merci di RFI per la Lombardia, sottolineando che «la situazione presso la stazione di Piadena Drizzona non è migliorata, anzi notevolmente peggiorata, tanto che la protesta delle persone si fa sempre più insistente e disperata. Hanno ragione! - sottolinea il primo cittadino nel suo messaggio -. La situazione è invivibile! Perciò ho pensato che la mia prossima azione sarà una protesta personale direttamente sui binari bloccando il traffico e il passaggio dei treni. Aspetto un suo tempestivo riscontro prima di mettere in atto la mia protesta».

