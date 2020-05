Casalmaggiore Covid, seduta del consiglio 'in presenza' ma in sale diverse

CASALMAGGIORE (16 maggio 2020) - Venerdì alle 20 il consiglio comunale tornerà a riunirsi «in presenza» in sala consiliare, secondo una particolare disposizione dei posti studiata per l’occasione. Ci saranno consiglieri, assessori, sindaco, segretaria, dipendenti comunali. Non sarà consentito l’accesso al pubblico ma la seduta potrà essere seguita in streaming sul sito del Comune. La precedente seduta si era tenuta giovedì 13 febbraio.

«Sarà una riunione lunga», prevede il sindaco. «All’inizio - ha anticipato il primo cittadino Filippo Bongiovanni - introdurrò la serata illustrando quanto è stato fatto per fronteggiare l’emergenza sanitaria e gli interventi che si possono fare per andare incontro ai commercianti. Finora non ho promesso nulla perché non trovavo giusto ne’ corretto farlo prima di conoscere, con certezza, quanti fondi il Comune ha a disposizione. Non si possono fare promesse con soldi che non si hanno. All’ordine del giorno ci saranno anche il bilancio consuntivo 2019, alcune variazioni di bilancio e alcuni regolamenti che erano rimasti in sospeso».

Per l’occasione il presidente del consiglio comunale Pierfrancesco Ruberti ha definito, disegnandola personalmente (è geometra, nda) una proposta di dislocazione interna dei posti rispettosa dei distanziamenti e delle prescrizioni legate al Covid-19. Proposta che è stata sottoposta alle minoranze e confluita, dal confronto tra le parti, nell’assetto stabilito.

