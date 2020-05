Acquedotto, entro giugno allacci in ogni casa

COMMESSAGGIO (15 maggio 2020) - Sono entrati nel vivo i lavori per la l’estensione dell’acquedotto anche per la cittadinanza di Commessaggio. Un’opera che potrebbe concludersi a settembre quando finalmente ogni casa di Commessaggio avrà il suo contatore allacciato alla rete idrica. Una mancanza, quella dell’allaccio alla rete idrica per Commessaggio, che nel mantovano non era un caso isolato, se si pensa che fino al 2014 erano dieci i Comuni senza acquedotto. Una situazione frutto della favorevole situazione idrica della zona, territorio agricolo e ricco di acque e dove per tradizione quasi ciascuna famiglia possedeva un proprio pozzo.

