Si è spento Enrichetti, uno dei "ragazzi della zattera"

CASALMAGGIORE (14 maggio 2020) - Si è spento uno dei “ragazzi della zattera”. Giacomo Enrichetti, conosciuto come Mino, classe 1941, protagonista nel 1958 di una vera e propria impresa insieme al suo amico Vittorio Di Nunno. I due, all’epoca diciassettenni, costruirono con dei mezzi di fortuna una zattera perché volevano raggiungere Venezia da Casalmaggiore. E ci riuscirono. Partirono dal Lido Po. «Fu un’impresa straordinaria - raccontarono nel 2008, quando si ritrovarono dopo cinquant’anni per rievocare l’impresa -. Di giorno pescavamo il pesce che avremmo mangiato la sera navigando lungo il Po. Quando arrivammo a Venezia fummo accolti con grande entusiasmo». A Casalmaggiore lo conoscevano davvero in tanti. E tanti ricordano con grande simpatia quel che fece da ragazzo. Ora è giunto per lui il momento dell’ultimo viaggio. E il cordoglio è vasto e sentito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO