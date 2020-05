Coronavirus, Bongiovanni: 'A Casalmaggiore nessun morto e 2 contagi dal 4 maggio'

CASALMAGGIORE (14 maggio 2020) - Il sindaco Filippo Bongiovanni, dopo il precedente report di nove giorni fa, fa il quadro della situazione dalle prime riaperture del 4 maggio. “I contagiati totali - dice - sono 230. Due in più di 9 giorni fa. E' personale sanitario, i cui risultati ci sono arrivati in ritardo. Balzo dei guariti, 112 totali”. I morti sono 28, “stesso numero di prima, nessun morto di Covid a maggio al momento”. L'andamento della mortalità “è tornato nella norma preCovid. Attualmente positivi 90, di cui 52 tra RSA e RSD per i quali i tamponi di controllo dovrebbero riprendere a breve. Nessun positivo attuale nelle frazioni di Roncadello, Cappella, Camminata, Valle, Agoiolo, Motta San Fermo, Fossacaprara”.

