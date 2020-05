Picchiano una conoscente e le rubano il cellulare, coppia denunciata per rapina in concorso

CINGIA DE' BOTTI (13 maggio 2020) - I carabinieri della Stazione di Scandolara Ravara hanno denunciato in stato di libertà per rapina in concorso una coppia di cremonesi, entrambi pregiudicati, lui un 30enne residente nel casalasco e lei una 27enne abitante a Cremona. La coppia, nel corso del tardo pomeriggio dell’8 maggio, si era recata presso l’abitazione di una conoscente residente a Cingia de’ Botti e, dopo aver malmenato la donna, si impossessavano di un telefono cellulare, dandosi alla fuga subito dopo. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati dalla vittima, ha permesso di rintracciare i due e di recuperare il telefono cellulare di cui si erano impossessati, rinvenuto a seguito della perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione dell’uomo, procedendo alla denuncia dei due alla Procura della Repubblica di Cremona per rapina in concorso.

