Calcio della mucca al torace, 43 enne trasportato al Maggiore di Cremona

SAN GIOVANNI IN CROCE (13 MAGGIO 2020) - Infortunio sul lavoro questa mattina presso una cascina di San Giovanni in Croce. Alle 8,30 S.J., 43 anni, è stato colpito al torace da un calcio di una mucca, mentre stava lavorando. L'uomo è stato portato inizialmente in codice giallo, per contusioni di media gravità, all'ospedale Maggiore di Cremona da una autoambulanza della pubblica assistenza Padana Soccorso. Il codice, dopo la prima indicazione, da giallo è diventato verde. Sul posto è intervenuta anche l'automedica dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.

