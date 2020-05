Campo nomadi, manufatti irregolari: «Dodici costruzioni da abbattere»

CASALMAGGIORE (12 maggio 2020) - Una ordinanza di «demolizione, ovvero rimozione» di nuove costruzioni individuate dal settore Urbanistica presso il villaggio dell’accoglienza “SucarPlaza”, posto in strada del Porto, è stata emessa dal Comune di Casalmaggiore. Novanta i giorni di tempo dalla notifica per eseguire il provvedimento. Le anomalie sono state rilevate a seguito di due sopralluoghi effettuati il 5 e il 19 dicembre scorsi. Le costruzioni devono essere interessate «dalla completa demolizione, ovvero rimozione, al fine di giungere alla messa in pristino dell’originario stato dei luoghi, in quanto realizzate in assenza di titolo autorizzativo». Si tratta dell’installazione di 12 strutture prefabbricate a uso residenziale, una struttura prefabbricata a portico, una struttura a porticato con telo, di un portico, di una roulotte e una struttura a porticato con telo e della traslazione del posizionamento di una esistente struttura prefabbricata. Destinatarie dell’ordinanza sono sette persone. Gli interessati possono prendere visione degli atti presso il Settore Urbanistica del Comune. Contro l’ordinanza, pubblicata all’albo pretorio del Comune e visibile a tutti, è possibile eventualmente presentare un ricorso al Tar.

