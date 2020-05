Coronavirus, Motta Baluffi: il punto del sindaco Carrara

MOTTA BALUFFI (12 maggio 2020) - Il sindaco Matteo Carrara ha fatto il punti della situazione sull’emergenza sanitaria a Motta Baluffi.

CORONAVIRUS - Durante l'epidemia sono stati riscontrati sul territorio 15 casi di Coronavirus. Attualmente la situazione è di 9 guariti, 5 malati ed 1 morto. Durante l'epidemia sono state assistite oltre 20 famiglie con consegne domiciliari di spesa alimentare e medicine. "Per questo, un grazie ai volontari", afferma il sindaco.

BONUS ALIMENTARI - Distribuiti oltre 5500 euro attraverso i buoni alimentari da poter utilizzare per comprare cibo e beni di prima necessità.

MASCHERINE - Distribuite porta a porta dalla Protezione Civile/volontari, da aprile ad oggi, oltre 900 mascherine.

CIMITERI e ISOLA ECOLOGICA - Continua la riapertura, ricordando di evitare assembramenti e non più di 2/3 persone all'interno del piazzale della piazzola ecologica. Sul posto per vigiliare ci saranno sempre i volontari della protezione civile.

VERDE PUBBLICO e SFALCI DELLA STRADA - Iniziata settimana scorsa la manutenzione del verde che per motivi legati ai Decreti della fase 1 era stata interrotta.

LAVORI PUBBLICI - Iniziato l'inter per la messa in sicurezza dell'incrocio di Via San Rocco con la strada Provinciale. Iniziati i lavori per la sistemazione delle aiuole che costeggiano la ciclabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO