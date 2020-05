Brugnolo dona 6230 euro all'Associazione Amici dell'Ospedale Oglio Po

BRUGNOLO/RIVAROLO DEL RE (12 maggio 2020) - Anche la comunità di Brugnolo, frazione di Rivarolo del Re, partecipa alla raccolta di fondi a favore dell’associazione Amici dell’ospedale Oglio Po guidata dal presidente Claudio Toscani.

L’idea è partita da Roberto Rizzi insieme ad alcuni suoi compaesani - gli “Amici di Brugnolo” - alla fine di marzo, vedendo le esigenze che si erano venute a creare in seguito all’emergenza sanitaria da Coronavirus, e si è alla fine concretizzata in un versamento di 6230 euro. “Anche Brugnolo c’è”, commenta Rizzi. La raccolta fondi è stata realizzata tramite la distribuzione di buste per le offerte, raccolte poi presso il Panificio Casalani.

In particolare, 2000 euro con un primo bonifico bancario sono stati donati dalla Polisportiva Brugnolese, guidata dalla neo-presidente Ombretta Roffia, per ricordare Silvano Scazza, ricoverato all’Oglio Po il 10 marzo e deceduto il 4 aprile. Un secondo bonifico, postale, per un importo di 2100 euro, è stato fatto grazie a brugnolesi. Un terzo bonifico bancario di 2000 euro è stato offerto da una coppia che preferisce restare anonima e un quarto da 130 euro è stato frutto di una raccolta di fondi da parte di brugnolesi che non hanno potuto darli prima.

