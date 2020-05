Canile, partita la nuova gestione

CALVATONE (11 maggio 2020) - Come già comunicato nei mesi scorsi, dal 29 aprile il canile rifugio presente presso il Parco Rifugio «La Cuccia e il Nido» è gestito dall’associazione «La Cuccia e il Nido Onlus», associazione di volontariato che opera da anni in campo animalista. Il gruppo segue già da tempo il gattile presente nel rifugio. La presidente de «La Cuccia e il Nido Onlus» Fioretta Poli dichiara «nonostante tutte le difficoltà» di essere soddisfatta di quanto questa associazione sia riuscita a fare finora per gli amici a 4 zampe, «grazie anche al sostegno di molti volontari, sempre disponibili» e spiega di essere «felice di poter prestare attivamente la sua opera anche a favore dei cani del rifugio. Rassicuriamo, quindi, tutti gli amanti degli animali e i cittadini del territorio che l’attività di Canile Rifugio continuerà e lo farà al meglio, con nuovi progetti a tutela degli animali più bisognosi e a servizio della comunità per sostenere nel tempo la loro convivenza in famiglia».

In particolare, infatti, oltre all’attività di soccorso e cura dei cani rinvenuti vaganti nel territorio dei Comuni convenzionati, di quelli ceduti definitivamente dal proprietario per cause di forza maggiore e di quelli sequestrati dall’autorità giudiziaria, «La Cuccia e il Nido Onlus» continuerà ad occuparsi dei mici ospiti del gattile, sempre in collaborazione con istituzioni e cittadini. «Inoltre l’associazione promuoverà progetti educativi per grandi e piccini, anche direttamente con incontri presso gli le scuole che ne faranno richiesta, al fine di sensibilizzare le persone in materia di protezione animali ed educare uomini ed animali al rispetto reciproco e ad una serena convivenza».

