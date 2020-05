Rotary Casalmaggiore - Sabbioneta - Viadana, al via campagna per la raccolta del plasma iperimmune

CASALMAGGIORE (10 maggio 2020) Il Rotary Club Casalmaggiore-Sabbioneta-Viadana lancia una campagna di informazione a favore della raccolta del plasma iperimmune nei Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine e Viadana. Ad avere l’idea, ottenendo il sostegno del Club, è stato il dottor Alessandro Maroli, rotariano storico e medico otorinolaringoiatra. Da domani nei territori citati saranno distribuite delle locandine con le indicazioni necessarie per poter donare il plasma iperimmune. “Solo chi ha contratto Covid-19 e sia stato certificato in questo con un tampone positivo e poi due tamponi negativi può scrivere una mail con le proprie generalità”, osserva il medico. “Chi avrà il numero di anticorpi sufficienti e non avrà malattie trasmissibili, sarà donatore. La mail da utilizzare per i contatti è: simt.mantova@asst-mantova.it".

Perché ha avviato questa iniziativa? “Perché era giusto farla - spiega il dottor Maroli -. Forse in altre regioni italiane, in altri centri cittadini, in altri comuni non si è vissuto quello che è successo qui in Lombardia , qui nei comuni dell’Oglio Po mantovano e cremonese. Troppi morti, troppi infetti, troppo di tutto. Io sono un medico, faccio l’otorino, non sono un virologo da tv o un professore da teleconferenza, per me è inaccettabile sentire che si è contenti di 260 morti in un giorno, per me è inaccettabile fare la conta dei numeri come fare la conta della tombola, per me è inaccettabile, io questa gara mediatica non la sopporto più. Volevo fare qualcosa per il nostro territorio ma qualcosa che fosse vero, e che superasse la sola attesa che tutto passerà, tutto andrà bene se io lo facciamo andare bene, ne ho parlato con il presidente del Rotary Casalmaggiore- Sabbioneta-Viadana, Giorgio Penazzi, e con il presidente in coming Vincenzo Corbisiero e con i membri sapienti del consiglio hanno accettato subito e con loro tutti i soci del prestigioso Rotary Casalmaggiore-Sabbioneta-Viadana. Il nostro Rotary è esattamente su questo territorio Oglio Po, era nostro dovere aiutare questa terra, la nostra gente. Hanno accettato subito perché sono persone di gran cuore. In due giorni abbiamo messo a punto le cose da fare , ci hanno aiutato tantissimo il sindaco di Dosolo Pietro Bortolotti e il sindaco di Viadana Alessandro Cavallari. Loro hanno creato la base su cui partire, senza il loro aiuto per partire non avremmo avuto questa velocità. Abbiamo contattato l’Ospedale di Mantova spiegando che volevamo fare una iniziativa per nostro contro per sostenerli. Poi abbiamo chiamato tutti i sindaci della zona e tutti hanno fatto a gara per aiutarci e aiutarsi anche tra di loro”.

