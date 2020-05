Coronavirus, Ospedale Oglio Po verso la normalizzazione

CASALMAGGIORE (10 maggio 2020) - È già da un po’ di giorni che all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore non si manifestano più quelle situazioni di fortissima pressione presenti soprattutto a marzo e ad aprile, quando al pronto soccorso era un continuo andirivieni di autoambulanze, con il suono delle sirene causa di angoscia per tutti, e il personale sanitario, dai conducenti dei mezzi di soccorso a infermieri e medici, era sottoposto a veri e propri tour de force per curare i tanti pazienti ammalati di Coronavirus.

Nella terapia intensiva del presidio ospedaliero di Vicomoscano, a ieri, erano ricoverate tre persone. Prima dell’emergenza Covid-19, in questo reparto l’ospedale Oglio Po disponeva di quattro posti, saliti per assoluta necessità gradualmente fino a dodici, tutti occupati nei momenti di massima emergenza. I pazienti Covid-19 attualmente ricoverati nei reparti, quindi con sintomi tali da non richiedere l’intubazione ma al massimo un supporto respiratorio con l’ossigeno, sono cinquanta. Le dimissioni e le guarigioni ci sono e complessivamente l’atmosfera è più distesa.

Gradualmente la situazione si sta normalizzando e per la settimana entrante sono attese delle novità in relazione alla ripresa delle normali attività chirurgiche, che si affiancheranno a quelle che non si sono mai interrotte, come quelle della Cardiologia, ad esempio, o del Day Hospital Oncologico.





