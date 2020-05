Droga, controlli e due arresti

CANNETO SULL'OGLIO (9 maggio 2020) - Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Canneto sull’Oglio, a seguito di mirata attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno controllato due 38enni segnalati poi per possesso di 2,5 grammi di cocaina.

In serata, poi, i militari della Stazione Carabinieri di Canneto sull’Oglio, hanno arrestato un 22 enne e un 24 enne, stranieri e uno senza fissa dimora: il 22enne aveva con sé 37 grammi di cocaina, 855 euro in banconote di vario taglio, un cellulare, materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione. Il 24enne, invece, è stato trovato con 19 grammi di cocaina, 1.650 euro in banconote di vario taglio, un cellulare. Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Mantova su disposizione dell'autorità giudiziaria.

