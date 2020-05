Domenica 10 maggio riapre il Cremona Circuit

SAN MARTINO DEL LAGO (9 maggio 2020) - Da domani, domenica 10 maggio, il Cremona Circuit “Angelo Bergamonti” riprenderà le attività per le moto e i Kart. La riapertura è consentita dalla Regione Lombardia con l’ordinanza 541 secondo cui "le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo”. Solo i residenti nella Regione Lombardia potranno accedere al circuito, che si è attrezzato per rispettare le disposizioni di sicurezza stabilite dalle istituzioni.

Il Cremona Circuit ha reso noto che le prenotazioni per le prove libere delle moto devono essere effettuate obbligatoriamente attraverso il sito internet: www.cremonacircuit.it. Prenotazioni Kart: Cell. 334 6474891 (massimo 20 Kart).

All’ingresso dovranno essere consegnati l’autocertificazione relativa allo stato di buona salute e assenza di sintomi da Covid-19 e il modulo privacy. Dovrà essere rispettato l’obbligo di mascherina e guanti. L’accesso sarà consentito solo al pilota e a un accompagnatore.

