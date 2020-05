Cavallo scalcia, bimba di 5 anni ferita ad un braccio

RIVAROLO DEL RE (8 maggio 2020) - Infortunio a un braccio per una bambina di 5 anni in una cascina nelle campagne della località casalasca. A quanto si è appreso, la piccola stava giocando con un pallone quando la sfera è sfuggita al suo controllo finendo nel recinto dove si trova un cavallo che ha scalciato colpendo al braccio la piccola. Un elicottero è arrivato dall’ospedale Maggiore di Parma dove la bambina è stata prontamente trasferita anche se le sue condizioni non sembravano preoccupanti.

