Covid, Riccio ammette: "Sì, abbiamo dovuto scegliere chi salvare"

CASALMAGGIORE (9 maggio 2020) - «Abbiamo dovuto scegliere chi intubare e chi invece assistere solo con caschi e mascherine per l’ossigeno. Nella fase più acuta, nei primi venti giorni di marzo, abbiamo rinunciato a intubare un paziente su tre»: non usa giri di parole Mario Riccio, primario del reparto di Anestesia e Rianimazione all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Intervistato da Repubblica, il medico cremonese che nel 2006 sedò e spense la macchina che teneva in vita Piergiorgio Welby e che oggi è consigliere dell’associazione Luca Coscioni, racconta come, nei giorni in cui il contagio da Coronavirus ha raggiunto il suo apice, è stato impossibile garantire a tutti un posto in Terapia Intensiva, nonostante il presidio casalasco abbia triplicato – portandoli da quattro a dodici – i letti in Rianimazione. «Le nostre risorse non erano assolutamente adeguate. Sembrava di essere precipitati in un brutto film d’azione americano – afferma Riccio –. Le ambulanze arrivavano una dietro l’altra, soprattutto la sera, quando arrivano il picco di febbre e i sintomi respiratori. Era materialmente impossibile intubare tutti». Poi il medico 61enne descrive lo spaventoso fischio delle pompe che distribuiscono l’ossigeno, messe a durissima prova dalla pressione sovrabbondante: «Avevamo abbastanza caschi per la respirazione, ma non abbastanza aria per mantenerli aperti e gonfi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO