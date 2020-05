Gussola, «Aiuti per il rilancio coinvolgendo direttamente i Comuni»

GUSSOLA (8 maggio 2020) - “Per il rilancio di alcune attività si seguano come criteri principali la dimensione territoriale, il numero dei residenti, i servizi erogati e si premi chi è in Unione e chi ha fatto un percorso di fusione”. Questa la proposta lanciata dal sindaco Stefano Belli Franzini agli enti sovraordinati per la distribuzione di finanziamenti, come quelli assegnati da Regione Lombardia. “Credo che questi criteri debbano essere alla base delle scelte future, in quanto i costi di gestione di un ente sono proprio riferiti ai parametri citati. Non si possono paragonare i costi di gestione di un ente che ha 40 residenti, rispetto semplicemente a chi ha scuole, asili nido, impianti sportivi e tanti altri servizi. Non si può sempre e solo limitarsi al numero dei residenti, e non si può nemmeno continuar a sentire la massima che i Comuni devono essere di almeno 10 mila abitanti eccetera. Quest’ultima soprattutto detta da chi non ha mai amministrato! Perché? Perché bisogna valutare molti aspetti, la conformazione di un territorio, le distanze, il personale, i servizi, e tanto altro. Sono più che favorevole alle fusioni, fatte però con criterio e che queste poi siano gestibili, per non trovarsi poi con territori di seria A o serie B all'interno dello stesso Comune”.

Ad avviso di Belli Franzini “la fase di rilancio di questo Paese deve passare anche da questo, da una rimodulazione delle risorse in base a questi criteri, oppure per progetti territoriali che possano essere volano o sviluppo di tutto il territorio. Una richiesta importante che avanzo per gestire questa crisi, è quello di coinvolgere i Comuni, per l'elargizione delle risorse e soprattutto per progetti di rilancio territoriale. Con questo intendo dire chiaramente che le risorse devono essere date ai sindaci, in quanto questi conoscono le aziende sui propri territori, i commercianti, conoscono le necessità e le esigenze, le mancanze e soprattutto possono avviare con progetti, cantieri ed interventi, quindi un vero e proprio movimento economico su reali necessità della popolazione. Non si faccia l’errore di andare solo verso l’assistenzialismo, si rischia troppe volte di far arrivare risorse ai così detti furbi e non a chi reale necessità. E questo non è corretto, serve un reale piano di sviluppo e di rilancio ed a mio avviso deve essere fortemente fatto attraverso le amministrazioni locali. Vi sono necessità sotto l’aspetto ambientale, dell’efficientamento energetico, della rigenerazione urbana, della realizzazione di infrastrutture digitali, di una mobilità sostenibile e tanto altro, può essere questa l’occasione per rilanciare veramente le nostre comunità ed anche la nostra economia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO