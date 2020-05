Martignana di Po: distribuzione di mascherine e graduale riapertura dei parchi

MARTIGNANA DI PO (8 maggio 2020) - Nuova distribuzione di mascherine e riapertura dei parchi comunali a Martignana di Po.

«La Protezione Civile Aquile Oglio Po - si legge in una nota del Comune - ci ha consegnato 700 mascherine messe a disposizione da Regione Lombardia che, sommate ad altre 700 acquistate dall'amministrazione comunale, saranno distribuite nella giornata di domenica 10 Maggio dai volontari alle famiglie con la solita modalità di due mascherine per ogni nucleo familiare».

Nell'ottica di un graduale ritorno alla normalità saranno poi riaperti i parchi comunali in date programmate, nella convinzione di un maggiore rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19 e cioè indossare mascherine, mantenere la distanza fra le persone di almeno un metro ed evitare assembramenti.

Sabato 9 maggio sarà riaperto il parco antistante il cimitero;

Giovedì 14 maggio sarà riaperto il parco di Nassiriya;

Martedì 19 maggio riaprirà il parco Rodari nel rispetto della normativa vigente alle date indicate.

