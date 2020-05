Coronavirus, Casalmaggiore: sprazzi di normalità con il caffè d'asporto sul Listone

CASALMAGGIORE (6 maggio 2020) - Primi timidi segnali verso il ritorno alla normalità in Piazza Garibaldi, in pieno a Casalmaggiore, da questa mattina, grazie all’attivazione del servizio da asporto da parte dello storico Caffè Centrale dei fratelli Frassanito. Sono stati in tanti a riassaporare il caffè o a prendere una brioche, certo con modalità diverse da quelle di una volta. Niente bancone, ovviamente, ma una consegna e la consumazione necessariamente all'esterno. Diversi bar in tutto il territorio casalasco hanno riaperto con questo sistema, l'unico consentito dalle prescrizioni dettate dal periodo di emergenza sanitaria.