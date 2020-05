Coronavirus, Casalmaggiore: sabato torna il mercato con i soli banchi alimentari

CASALMAGGIORE (6 maggio 2020) - Sabato prossimo, 9 maggio, anche a Casalmaggiore tornerà il mercato settimanale, in forma ridotta, con la presenza dei soli commercianti che vendono generi alimentari all'interno dell'anello di piazza Garibaldi, a seguito dell’emergenza Covid-19.Il responsabile del settore vigilanza Silvio Biffi ha emesso una ordinanza con cui dispone, sia per il 9 che per il 16 maggio, dalle 7 alle 15, il transito vietato (eccetto ambulanze e veicoli dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e degli espositori) in piazza Garibaldi (nel tratto compreso tra via Favagrossa e via Azzo Porzio), in via Brofferio e in via Baldesio (tratto compreso tra la piazza Garibaldi e la via Chiozzi). In via Del Lino all’intersezione con la via Brofferio viene disposta una direzione obbligatoria diritto in direzione via Baldesio per chi percorra la via Del Lino, giunto in corrispondenza dell’intersezione con la via Brofferio; direzione obbligatoria in via Favagrossa per i conducenti dei veicoli che transitano in piazza Garibaldi con provenienza da via Cavour, da via Marconi e da via Azzo Porzio. Prevista l’apertura al transito veicolare della sommità arginale nel tratto compreso tra via Italia e via Bruno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO