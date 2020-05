Lazzari, dal marmo ai pannelli in plexiglass

SCANDOLARA RAVARA (6 maggio 2020) - «La nostra azienda, nata per la lavorazione del marmo, si è reinventata per combattere il Covid-19 con il taglio dei pannelli in plexiglass e policarbonato a misura e su progetto, proponendo anche basamenti personalizzati e colorati in marmo e agglomerati». Così la Lazzari Isaia srl, azienda famigliare con sede in via Europa a Scandolara Ravara, presenta le ultime novità produttive stimolate dall’emergenza sanitaria. Una prova di risposta immediata alle necessità del periodo, che chiedono distanziamenti personali e misure di protezione individuale, come possono essere appunto i pannelli trasparenti già adottati in vari ambienti.

«Lunedì — ci spiega Mariangela Lazzari, figlia di Isaia — abbiamo ricominciato l’attività, dopo aver integrato i codici Ateco proprio per produrre questi pannelli protettivi. Abbiamo richieste da parte di piccole attività artigianali e studi professionali di commercialisti, ad esempio, di chiunque abbia a che fare con il pubblico. Stiamo procedendo con gradualità, anche per vedere come si muove il mercato. Tra l’altro, vista la richiesta, le lastre di materia prima cominciano a scarseggiare e non è semplice reperirle. Noi comunque siamo riusciti finora a far fronte a tutte le richieste. Vista la tipologia della nostra azienda, siamo in grado di produrre pannelli con delle basi in marmo e ceramica».

