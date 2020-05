Fase 2, Bongiovanni: «Molta attenzione alle regole»

CASALMAGGIORE (5 maggio 2020) - «L’ingresso nella fase 2 è stato molto chiaro non appena ho messo piede fuori di casa. Cantieri edili ripartiti e parcheggi tutti occupati nelle vie che attraverso. Fino a domenica 3 maggio erano pressoché vuoti». Il sindaco Filippo Bongiovanni conferma la sensazione generale, ossia che la ripartenza, seppure graduale e non in tutti i settori, si è vista in modo netto. In merito al rispetto delle prescrizioni, aggiunge il primo cittadino, la situazione è in linea con le richieste: «Tutti con mascherine e distanze rispettate, anche nei negozi mi pare ci sia il rispetto delle indicazioni date». Intanto, il sindaco fornisce i dati dei positivi e dei guariti, cristallizzati alla data di domenica 3 maggio.

«I contagi sono stati 227. Positivi risultano 114 attualmente, 84 i guariti e 28 i decessi. Vediamo che cosa succede tra una settimana e tra 14 giorni». Ad aprile i decessi di residenti a Casalmaggiore sono stati 37 in totale, 23 in più della media solita, ma ufficialmente solo 7 di Covid-19.

