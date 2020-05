Incuria e degrado, chiuso il parcheggio dell’area industriale

PIADENA DRIZZONA (4 maggio 2020)- Dalle 14 di sabato scorso, 2 maggio, sino alla mezzanotte del 31 maggio l’area di parcheggio posta in via delle Industrie resterà chiusa. Lo dispone una ordinanza firmata dal sindaco Matteo Priori in seguito ad una relazione di servizio redatta dal personale di polizia locale dell’Aci 12 (che effettua servizio a Piadena Drizzona, Calvatone, Tornata, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese) con relativa documentazione fotografica, nella quale si osserva che nell’area in questione «è stata riscontrata una situazione di grave incuria e degrado». Nel provvedimento si ricorda che nell’area di parcheggio sita in via delle Industrie «sostano decine di bisarche provenienti anche dall’estero, e che tale sosta si protrae per diverse decine di ore in attesa di effettuare il carico/scarico di veicoli presso la società ARS Service, rendendo l’area di fatto un bivacco per i conducenti di detti mezzi con condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici (principalmente escrementi), residui di cibo, scatolame bottiglie di vetro e di plastica, posate e piatti usa e getta sporchi, parti di veicolo e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi».

