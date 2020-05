Autobus vandalizzati: «Gesto gravissimo e senza spiegazioni»

CASALMAGGIORE (1 maggio 2020) - «Non riusciamo assolutamente a darci una spiegazione su quanto avvenuto. Non ricordo di aver mai sentito che fatti del genere siano capitati ad altre aziende». Giovanni Lipreri, direttore della Km Spa, è ancora basito per i vandalismi di cui sono stati oggetto cinque pullman dell’azienda di mobilità cremonese. «Può essere capitato qualcosa ad un mezzo, magari, ma quanto avvenuto a Casalmaggiore non ha precedenti».

Il disastro, come abbiamo riferito nell’edizione di ieri, si è compiuto nella notte tra martedì e mercoledì. Cinque pullman in sosta per la notte nel parcheggio del cimitero civico sono stati danneggiati, tra rotture di fanali, parabrezza e altro ancora, ed un mezzo Airway è stato anche infine messo in moto fino all’uscita di strada lungo una strada sterrata che dalla via del Santuario conduce a Cappella. Nel tragitto il veicolo ha abbattuto alcuni cartelli stradali e anche un palo della luce.

«Una quantificazione completa dei danni - osserva Lipreri - non l’abbiamo ancora fatta, al momento è ancora in corso. Anche perché occorre verificare bene ad esempio se ci sono state ripercussioni al veicolo uscito di strada, all’albero di trasmissione, al differenziale, ad altre parti meccaniche. La nota positiva è che il pullman, rimesso in strada, era marciante ed è riuscito a rientrare a Cremona. Sarà tutto da valutare».

