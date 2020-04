Coronavirus, Gussola: nuova 'finestra' per richiedere i buoni spesa

GUSSOLA (30 aprile 2020) - "Come Amministrazione abbiamo aperto una nuova "finestra" per richiedere il contributo economico con i buoni spesa. Per andare incontro alla cosi detta fase 2 dove alcune ditte o imprese o professionisti sono ancora fermi e molti lavoratori in cassa integrazione".

Lo annuncia il sindaco di Gussola, Stefano Belli Franzini. "Sarà possibile avanzare la richiesta da lunedì 4 maggio a mercoledì 6 maggio. Ovviamente non può presentare la richiesta chi ha già beneficiato di tale iniziativa". Il contributo va da 100 a 500 euro a famiglia. Le informazioni verranno valutate dal servizio sociale comunale eventualmente supportato dal Consorzio Casalasco Servizi Sociali, analizzando alcuni indicatori, come le caratteristiche anagrafiche del nucleo familiare, la situazione lavorativa del nucleo prima e dopo l'emergenza Coronavirus, la situazione abitativa del nucleo.

Dopo la valutazione il richiedente sarà contattato e gli verrà comunicato se ha il diritto e il valore del buono assegnato.

La domanda deve essere inoltrata al protocollo comunale via mail all'indirizzo comune.gussola@unioneterraefluminis.cr.it, compilando il modulo presente sul sito dell'Unione www.unioneterraefluminis.cr.it

