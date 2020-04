Coronavirus, a Casalmaggiore accordo tra Pro loco e Satispay

CASALMAGGIORE (30 aprile 2020) - La piattaforma Satispay per agevolare il lavoro di commercianti, artigiani e professionisti grazie a una iniziativa della Pro loco. “Abbiamo approfondito il tema dei pagamenti online, al fine di facilitare lo scambio di denaro con i clienti e di ridurre i contatti al momento della vendita e della consegna a domicilio”, spiegano i consiglieri Pro loco Mirko Devicenzi, Lorenzo Ballasini e Martina Abelli. “A questo scopo diversi commercianti, artigiani e professionisti già usano il sistema di pagamento digitale Satispay, che consente di trasferire il denaro dal cliente all’esercente attraverso una semplice applicazione da cellulare, con costi a carico dell’esercente davvero ridotti (per i negozi fisici, gratuito per transazioni fino a 10 euro; 0,20 euro per transazioni di più di 10 euro) e con un funzionamento estremamente semplice. Il costo di iscrizione a SatisPay, così come l’eventuale recesso dal servizio, sono gratuiti. Abbiamo contattato lo staff di SatisPay, che ha offerto alle attività di Casalmaggiore presenti sul portale Casalmashopping una corsia preferenziale per l’iscrizione ed interessanti strumenti promozionali per incoraggiare i clienti ad adottare il sistema”.

Nello specifico Satispay offre a tutti gli esercenti che si iscriveranno 250 card con un promocode di benvenuto da 5 euro da distribuire ai loro clienti, che potranno usufruire di questo bonus tramite l’app. “Oltre ai vantaggi appena descritti sarebbe sicuramente un valore aggiunto che un buon numero di commercianti e consumatori del nostro paese disponessero di uno stesso strumento di pagamento, a maggior ragione in una fase di riapertura in cui le consegne saranno comunque un sistema privilegiato di vendita; infatti il commerciante potrebbe eliminare lo scambio del denaro e dei resti e tenere comoda traccia dei pagamenti”.

Un altro importante beneficio derivante dall’utilizzo di una piattaforma di pagamento come Satispay è “l’agevolazione di meccanismi di fidelizzazione del cliente finale. Mosso dalla semplicità del pagamento e dai vantaggi offerti (cashback, una community di oltre 1 milione di utenti, oltre 100mila esercenti, ricerca delle attività vicine e molte altre…) il cliente sarà maggiormente motivato a reinvestire sul territorio ed all’interno del circuito di pagamento condiviso, piuttosto che andare ad acquistare altrove”.

Infine, la piattaforma Satispay potrà essere un forte incentivo, “nonché un’agevolazione nella predisposizione di servizi come Consegna e Ritiro dei beni da recapitare al Cliente finale, previsti come possibile e naturale evoluzione delle iniziative che lo staff di Casalmashopping sta pensando per i commercianti del territorio casalasco. Avremo modo di illustrarvi a breve i dettagli di queste iniziative”.

Per chi lo desidera, sarà possibile prenotare un appuntamento telefonico con il team Satispay per il disbrigo delle pratiche necessarie all’iscrizione ed il supporto all’uso della piattaforma.

“Approfittiamo per rinnovare l’invito a registrare la propria attività sul portale www.casalmashopping.it, a cui stiamo di volta in volta aggiungendo nuove funzionalità, e ad iscriversi ai gruppi Facebook e Whatsapp “Commercianti e Proloco”, per tenersi aggiornati sulle iniziative future e coordinare azioni comuni. Con la collaborazione di tutti, le novità non si fermeranno qui!"

Per domande o richieste, ricordano Devicenzi, Ballasini e Abelli, si può scrivere a mirko@oerre.net oppure marti.abelli@libero.it. Per informazioni tecniche relative alla piattaforma Casalmashopping e sui nuovi servizi si può anche scrivere a info@iconicweb.it.

