Casalmaggiore JazzDay, appuntamento alle 21 su Youtube

CASALMAGGIORE (30 aprile 2020) - Per quest'anno il JazzDay si trasferisce dal Teatro Comunale a YouTube. L’appuntamento è alle 21 di oggi cliccando su www.jazzday.it dove si trova il link per collegarsi, oppure si può visitate direttamente la pagina su YouTube cercando Casalmaggiore Jazz Day.

“Nonostante questa difficile situazione proviamo ad esserci, anzi ci teniamo ad esserci per portarvi qualche minuto di serenità, portare qualche contributo alle nostre scuole dedicando i nostri pensieri e i nostri sforzi a chi è in prima linea in questa situazione ed a chi sta soffrendo”, dicono gli organizzatori dell’evento, che vedrà in scena oltre 30 musicisti.

L’International Jazz Day è stato avviato nel 2012 dopo la decisione, presa nel 2011 dall’Unesco, di dichiarare il jazz patrimonio immateriale dell’umanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO