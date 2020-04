Coronavirus: "Devo assistere anziana" ma è falso, denunciato ad Acquanegra sul Chiese

ACQUANEGRA SUL CHIESE (30 aprile 2020) - Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle regole imposte sui divieti di movimento al fine di contenere il contagio da Coronavirus, che, in base alle norme recentemente introdotte, prevedono ora sanzioni amministrative per i trasgressori. Un milanese domiciliato nel bresciano, classe 1963, è stato fermato nella giornata di ieri dai militari della Stazione di Acquanegra sul Chiese in via Solferino durante un controllo alla circolazione stradale, e alla domanda dei Carabinieri riguardo alle sue generalità e al suo spostamento ha fornito una autocertificazione che indicava come motivo di spostamento l’assistenza ad un’anziana del posto. I militari però, insospettiti dalle dichiarazioni e dall’atteggiamento dell’uomo, a seguito di ulteriori accertamenti, appuravano l’inesistenza di questa anziana signora e quindi la falsità delle dichiarazioni rese. Cosi, al termine degli accertamenti l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale, oltre che essere sanzionato per l’inosservanza ai divieti di movimento imposti dai recenti decreti (essendo stata commessa la violazione a bordo di un autoveicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta e dovrà corrispondere un importo di 400 euro).

