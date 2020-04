Coronavirus, l'Ultramarathon Sabbioneta Oglio Po rinviata al 2021

SABBIONETA (29 aprile 2020) - L’Italia si appresta ad affrontare la Fase 2 dell’emergenza Covid-19, una fase molto delicata che, giustamente , rinvia ancora la possibilità di dare vita ad eventi di qualsiasi natura.

Il cda di Proloco Sabbioneta, in queste settimane di emergenza, si è molto confrontato sul calendario degli eventi e delle attività dell’associazione mettendo sempre al primo posto nella sua riflessione la sicurezza dei propri addetti, dei volontari, dei turisti e dei partecipanti alle iniziative.

Alla luce di quanto pubblicato con il nuovo Dpcm del 26 Aprile 2020 , dopo lunga riflessione e seguendo l’esempio di altri eventi simili, a malincuore, è stato deciso di rinviare la seconda edizione della Ultramarathon al 12-13 Giugno 2021.

"Agli intrepidi che avevano già provveduto all’iscrizione - spiegano dalla Proloco - verrà inviata debita comunicazioni della situazione attuale, a tutti gli altri , che come noi speravano in silenzio, l’invito è di pazientare e di sostenere con la propria partecipazione l’edizione del 2021 della Ultramarathon Sabbioneta-Oglio Po quando riapriremo le iscrizioni. Siamo certi che capirete la nostra scelta. Sicuramente quando potremo ritrovarci sarà una grande festa, non solo per lo sport ma anche per le nostre comunità. Un particolare ringraziamento va alle aziende del territorio, Panguaneta, Pomì, Immobiliare Cocchi, Salumificio Gardani, Padania Alimenti, Ortofrutticola, che hanno deciso di sostenere questa importante iniziativa nonostante tutte le difficoltà che il nostro paese sta attraversando".