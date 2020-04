Coronavirus, a Gussola mascherine porta a porta

GUSSOLA (29 aprile2020) - "L’amministrazione comunale di Gussola, con il prezioso aiuto della protezione civile, consegnerà ad ogni residente gussolese un kit contenente una mascherina certificata, lavabile, quindi riutilizzabile ed una mascherina chirurgica, quest’ultima anche per i più giovani". Lo annuncia il sindaco Stefano Belli Franzini: "Un piccolo gesto da parte nostra in questo momento difficile, sottolineando l’obbligatorietà dell’utilizzo del dispositivo per qualsiasi uscita dalla propria abitazione soprattutto durante la così definita Fase 2 che prevede maggiori spostamenti. La distribuzione avverrà porta a posta nelle rispettive cassette della posta quindi senza bisogno di uscire per reperirle. Per l’individuazione dei beneficiari è stato seguito l’elenco anagrafe aggiornato". Conclude il sindaco: "Tuteliamo noi stessi per tutelare gli altri! Insieme ce la faremo!"