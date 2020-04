Coronavirus, in auto con l'hashish: tre ragazzi multati

RIVAROLO MANTOVANO (29 aprile 2020) - Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle regole imposte sui divieti di movimento al fine di contenere il contagio del coronavirus, che, in base alle norme recentemente introdotte, prevedono ora sanzioni amministrative per i trasgressori. Dal 26 marzo scorso infatti sono scattate multe salate, da 400 a 3.000 euro, per chi viola le regole anti contagio.

Ci sono infatti ancora alcune persone che girano e si spostano senza un giustificato motivo, da un Comune all’altro, senza una ragione di necessità e i militari delle stazioni dipendenti dalla compagnia di Viadana hanno contestato diverse violazioni, una decina solo nelle ultime ore.

In particolare tre ragazzi, due senegalesi e un ghanese, sono stati sorpresi a bordo di un veicolo dai militari di Bozzolo nei pressi di via Kennedy a Rivarolo Mantovano, e, oltre a non fornire giustificazioni valide circa il loro spostamento, uno di loro è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish.

La sostanza non è sfuggita infatti all’occhio attento dei carabinieri che, insospettiti anche dal forte odore di stupefacente all’interno dell’auto, hanno velocemente individuato la sostanza, e l’hanno posta sotto sequestro.

Cosi, al termine degli accertamenti esperiti nella stazione di Bozzolo, i tre giovane sono stati sanzionati per l’inosservanza ai divieti di movimento imposti dai recenti decreti (essendo stata commessa la violazione a bordo di un autoveicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta e dovranno corrispondere un importo di 400 euro), mentre il possessore dello stupefacente è stato anche segnalato alla Prefettura di Mantova per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Durante il prossimo ponte del primo maggio aumenteranno gli sforzi profusi dai militari della Compagnia di Viadana per vigilare sui divieti dei movimenti imposti dalle leggi in vigore e garantire la massima vicinanza al cittadino in questo particolare periodo, procedendo a rigorosi controlli al fine di assicurare che tutti rispettino scrupolosamente le prescrizioni imposte normativamente.