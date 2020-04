Coronavirus, il sindaco: «Mascherine per tutti i viadanesi»

VIADANA (28 aprile 2020) - "Come sapete, siamo riusciti ad integrare il primo lotto di mascherine fornite da Regione Lombardia, riuscendo a consegnarne a domicilio 9.000 destinate a tutti i residenti over 65, i cosiddetti "soggetti fragili", come da chiara indicazione regionale. Ma come promesso, nel frattempo, abbiamo continuato a lavorare per procurarci un numero consono di mascherine da distribuire a tutti i cittadini Viadanesi". Così esordisce il sindaco Alessandro Cavallari in una nota in cui fa il punto della situazione sulla distribuzione dei dispositivi di protezione personale: "Un lavoro impegnativo ma fatto con la dedizione di chi vuole raggiungere un intento importante: mettere in sicurezza tutta la popolazione comunale. Ora, in coincidenza con l’uscita delle disposizioni della cosiddetta “fase 2” che prevedono l’obbligo di indossare una mascherina per tutti coloro che si trovino in ambienti-luoghi chiusi (negozi, mezzi pubblici e comunque quando non si riesca a rispettare il metro di distanza di sicurezza), compresi i bambini aventi più di 6 anni, sono a comunicare con grande soddisfazione che siamo riusciti a mantenere il nostro impegno ed oltre alle 9.000 già consegnate, siamo riusciti a reperire altre 44.000 mascherine che fin da oggi verranno distribuite gratuitamente a domicilio dai Volontari della Protezione Civile Oglio Po Viadana a tutta la cittadinanza, essendo in numero sufficiente per recapitarne 2 a testa".

Continua il sindaco: "I nostri Volontari sono organizzatissimi e molto efficienti ma comunque dovranno effettuare le consegne ad un numero rilevante di famiglie distribuite su un territorio vastissimo e questo richiede un impegno importante e tempi adeguati. Pertanto, si invita ad essere pazienti, con la rassicurazione che le mascherine verranno consegnate a tutta la cittadinanza".

Cavallari ricorda, infine, che "per attuare la migliore protezione possibile è necessario osservare scrupolosamente le disposizioni di legge sugli spostamenti, il mantenimento delle distanze e l’utilizzo dei dispositivi di protezione, normative che in questa nuova fase sono molto scrupolose ma dirette ad evitare un ritorno della pandemia e lasciare questa brutta esperienza alle nostre spalle, senza con ciò dimenticare i cari concittadini che purtroppo non ce l’hanno fatta, ai quali va il nostro più profondo pensiero e le loro famiglie a cui va la vicinanza di ciascuno di noi".

