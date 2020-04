Giovedì 30 ultimo giorno di lavoro per la pediatra Barbara Bertetti

CASALMAGGIORE (28 aprile 2020) - Dopo 30 anni di onorata carriera, giovedì 30 sarà l’ultimo giorno di lavoro della dottoressa Barbara Bertetti, pediatra storica di Casalmaggiore. La dottoressa Bertetti, nata a Parma, dopo aver conseguito la maturità classica all’Istituto superiore Maria Luigia della città emiliana, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Verona, specializzandosi poi in Pediatria. Dal 14 febbraio 1989 è pediatra di famiglia libero professionista convenzionata con il servizio sanitario nazionale. In quell’anno ha aperto il primo ambulatorio in Piazza Turati. E’ stata la prima dottoressa ad aver esercitato l’attività pediatrica a tempo pieno (all’epoca c’era già anche la dottoressa Giarelli che ha sempre esercitato contemporaneamente all’attività pediatrica quella di psichiatra infantile). Nel 1990 si è trasferita in via XX Settembre dove è rimasta fino al maggio 2014 quando si è spostata nell’attuale sede di Co.Me.Te. (Cooperativa Medici del Territorio) in via don Paolo Antonini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO