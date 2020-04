San Giovanni in Croce, da sabato in distribuzione di kit di dispositivi di protezione

SAN GIOVANNI IN CROCE (28 aprile 2020) - Il DPCM del 26 aprile ha aperto una nuova fase di questa emergenza sanitaria, in cui sarà necessario, nelle uscite consentite, attuare comportamenti responsabili e accorti. "Per questo motivo - spiega il sindaco Pierguido Asinari - sabato 2 maggio l’amministrazione comunale effettuerà la distribuzione di alcuni kit di dispositivi. Ad ogni nucleo familiare residente andrà un kit di mascherine filtranti idrorepellenti, lavabili e quindi riutilizzabili, trattate con antibatterico, in un numero pari a quello dei componenti del nucleo familiare, compresi i bambini. Ad ogni residente di età superiore a 65 anni sarà consegnato un kit contenente una mascherina lavabile trattata con antibatterico, una mascherina resistente e riutilizzabile, guanti da utilizzare nelle uscite indispensabili e gel igienizzante". La distribuzione seguirà i dati di residenza registrati in anagrafe: chi non fosse riuscito a regolarizzare la propria residenza prima dell'emergenza sanitaria in corso può contattare l'ufficio anagrafe al numero 0375 91001 lasciando il proprio nominativo e il numero dei componenti del nucleo familiare. La distribuzione sarà effettuata porta a porta.

