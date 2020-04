Coronavirus, nuova distribuzione di mascherine a Torre de' Picenardi

TORRE DE' PICENARDI (28 aprile 2020) - Da domani, mercoledì 29 aprile, a Torre inizierà la seconda distribuzione, alle 897 famiglie del Comune, di un sacchetto contenente due mascherine di tipo chirurgico. "Il sacchetto - spiega il sindaco Mario Bazzani - verrà consegnato nella cassetta della posta di ogni famiglia. La distribuzione verrà effettuata con la collaborazione della protezione civile e dei volontari comunali. Inizieremo dalle cascine sparse. L'appuntamento con i volontari per la distribuzione nel capoluogo e nelle frazioni è fissato per sabato 2 maggio alle 9.30 presso il municipio; le persone disponibili sono pregate di dare conferma".Giovedì 30, aggiunge il sindaco, "non ci sarà il mercato alimentare in piazza a Torre: troppo complicato attuare la direttiva regionale che lo avrebbe consentito". Bazzani ricorda poi che sul sito del Comune e dell'Unione Terre di Pievi e Castelli si può trovare il bando regionale per il sostegno alle famiglie per i contributi regionali sui mutui della prima casa e per e.learning. Le domande si potranno presentare a partire dalle 12 del 4 maggio. "Ricordo che ci è stato donato un grosso quantitativo di latte alimentare; chi fosse interessato può contattare gli uffici comunali".

