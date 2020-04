Ok al cantiere Migross. Assunzioni più vicine

BOZZOLO (27 aprile 2020) - Dopo la ripresa dei lavori della settimana scorsa da parte degli artigiani, come elettricisti e idraulici, da lunedì tornerà in piena operatività anche la parte edile del cantiere del nuovo supermercato Migross di Bozzolo. Una ripresa importante, soprattutto per i livelli occupazionali che porterà il nuovo punto vendita. Sono infatti una quarantina le assunzioni previste, una ventata di ‘aria fresca’ in un periodo di crisi economica. Nelle scorse settimane un rallentamento, aveva creato un brusco ‘stop’ a coloro che di fatto avevano già trovato il tanto ricercato posto di lavoro. Prima della sospensione di inizio marzo, era già in programma il corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che ogni nuovo dipendente deve seguire. E che sono stati effettuati online. Come si evince dal sito dell’azienda della grande distribuzione, nella sezione ‘lavora con noi’, i posti di lavoro non sono ancora coperti al 100%. Infatti si cercano ancora un barista con orario full time, un responsabile di bistrò, un macellaio, sempre con orario full time, un addetto alle vendite del reparto pescheria, un addetto alle vendite del reparto ortofrutta, un responsabile per il reparto panetteria full time e uno con orario part time, un cuoco di ristorazione veloce full time, un addetto al reparto gastronomia part time, un farmacista per il reparto di parafarmacia sempre con orario a tempo pieno e un addetto alle vendite con orario part time.

