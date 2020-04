Anziano cade in casa, soccorsi mobilitati in via Mazzola

CASALMAGGIORE (27 aprile 2020) - Intervento dei vigili del fuoco di Viadana e dell’autoambulanza della Padana Soccorso intorno alle 8 di oggi in via Mazzola a Casalmaggiore, nei pressi del centro medico Comete. I soccorritori sono stati chiamati in seguito alla caduta in casa di un anziano che non riusciva più ad alzarsi. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che sono riusciti ad introdursi nell’abitazione e a consentire l’ingresso in casa degli operatori della Padana Soccorso. L’anziano, non in gravi condizioni, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po per le cure del caso.

