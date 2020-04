Nasce l'associazione Phoenix, 1000 euro agli Amici dell'Ospedale Oglio Po

CASALMAGGIORE (26 aprile 2020) - Avevano progettato di iniziare ufficialmente le attività nel prossimo autunno, ma il loro cammino è stato interrotto da quello che definiscono “uno tsunami sanitario ed economico di proporzioni immaginabili”, cioè l’emergenza sanitaria da Covid-19. Parliamo di Enrico Livio e Carlo Pellegri, promotori e soci fondatori del neonato progetto “Phoenix”, Fenice, avviato qualche mese fa con lo scopo di organizzare eventi socio-culturali, raccogliere fondi e mettere a disposizione tempo al servizio della comunità e delle associazioni, che già operano sul territorio. Dall’interruzione del programma regolare di avvio dell’associazione, Livio e Pellegri sono così passati ad una accelerazione e al primo atto concreto, una donazione legata all’oggi. “Viviamo l’angoscia di vedere minacciata la salute nostra e dei nostri cari, le nostre attività professionali sono chiuse e non sappiamo come e quando potranno ripartire, ma non potevamo aspettare oltre” – spiegano Livio e Pellegri -. Medici, infermieri, operatori socio-sanitari e volontari sono in prima linea in questa difficile sfida. A noi, seduti sul divano, non resta altro che fare sentire il nostro sostegno con una donazione di 1000 euro agli Amici dell’Ospedale Oglio-Po nell’ambito della raccolta fondi Emergenza Oglio Po – Andrà tutto bene Covid-19. Una goccia nel mare degli aiuti, un ennesimo ma doveroso grazie ai sanitari ed un simbolico abbraccio a quanti soffrono per la perdita dei propri famigliari”.

Perché il riferimento alla Fenice? “La Fenice, secondo la scuola di pensiero cinese, è un uccello mitologico, che non muore mai, che vola lontano, avanti a noi, osservando con occhi acuti il paesaggio circostante e lo spazio distante. Rappresenta la nostra capacità visiva, di raccogliere informazioni sensorie sull'ambiente che ci circonda e sugli eventi che si dipanano al suo interno”. Nomen omen, scherzi del destino, in un periodo in cui un nemico, chiamato Covid-19, “ci sta innanzi più potente che mai”, come scriveva Brecht in una sua celebre poesia, in cui “dopo che si è lavorato tanti anni, noi siamo ora in una condizione più difficile di quando si era appena cominciato”.

I due fondatori spiegano che la loro nuova associazione “è pronta a interfacciarsi nel moderno e sempre più dinamico mondo dell’associazionismo senza i “legnosi” schemi del passato. Siamo qua per il nostro territorio, ci siamo sempre stati e sempre ci abbiamo creduto, contate su di noi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO