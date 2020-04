Coronavirus, addio a Bonini: una vita al servizio degli anziani

TORRICELLA DEL PIZZO (26 aprile 2020) - Era andato in pensione da circa un anno, Anacleto Bonini, 63 anni di Torricella del Pizzo, dopo aver passato praticamente la sua vita lavorativa come Operatore socio sanitario all’interno della Rsa della Fondazione ‘Giuseppe Aragona’ di San Giovanni in Croce. La sua morte, giunta improvvisa in un letto dell’ospedale di Mantova, ha lasciato senza parole le decine di colleghi che negli anni avevano lavorato con lui. Una persona cordiale e sempre pronta ad alleviare le persone che assistiva all’interno della Rsa. L’uomo lascia la moglie Anna Pia Pazienza, ausiliaria prima in Aragona e oggi all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore e i figli Enza, Maria e Pasquale.

