Coronavirus, a Casalmaggiore giovedì 30 Jazz Day in modalità virtuale

CASALMAGGIORE (25 aprile 2020) - Quest’anno il Jazz Day, previsto come sempre il 30 aprile, si terrà in modalità live streaming attraverso il social YouTube. La presentazione si è svolta questa mattina in videoconferenza, coordinata da Andrea Acquaroni. L’International Jazz Day è stato avviato nel 2012 dopo la decisione, presa nel 2011 dall’Unesco, di dichiarare il jazz patrimonio immateriale dell’umanità. “Sappiamo - ha premesso Acquaroni - che non è il momento migliore per festeggiare, ma l’obbiettivo che ci siamo posti è quello di regalare un’ora e mezza, due, di svago, alle persone, mantenendo lo stesso spirito degli scorsi anni”. Il gruppo che ruota intorno all’organizzazione del Jazz Day manterrà anche l’impegno assunto nei confronti delle scuole, in particolare della primaria, per portare agli alunni la conoscenza della musica. “Avremo 30-40 musicisti che ruoteranno, in formazioni da due a sei, spaziando anche in altri generi di musica. Giovedì basterà collegarsi alle 21 sul nostro sito jazzday.it ed entrare in YouTube per la diretta streaming. Un grazie agli sponsor, cui quest’anno si sono aggiunti il vivaio Dondi di Martignana di Po e l’Azienda Farmaceutica Municipale di Casalmaggiore”. Giampietro Lazzari ha osservato che “negli ultimi nove anni il Jazz Day ha creato con la gente di Casalmaggiore, e non solo, un legame, avvicinando tante persone alla musica e al teatro”. Di qui la volontà di non interrompere questa bella tradizione che, prima in biblioteca e poi in teatro, ha sempre registrato il tutto esaurito.

Luca Bernardi ha spiegato che “per continuare le attività di divulgazione nelle scuole verranno realizzati tanti piccoli video in cui i musicisti protagonisti illustreranno i loro strumenti, cercando di provare a dare ai ragazzi un momento di svago. Per noi si tratta di una attività molto importante perché crediamo che la cultura venga dal basso”. Il presidente della Società Musicale Estudiantina, Cesare Visioli (presente in video anche il suo predecessore Claudio Acquaroni, padre di Andrea) ha confermato “la disponibilità ad offrire supporto logistico a questa edizione virtuale del Jazz Day. Penso che chiunque possa sentirsi orgoglioso di aderire a questa iniziativa che porta avanti il linguaggio universale della musica, specialmente in questo momento storico. E ben vengano tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi alla musica attraverso l’Estudiantina. Grazie al direttivo e a quanti si prodigheranno per la migliore riuscita dell’evento”. Evento cui collaborano, come ha ricordato Andrea Acquaroni, anche Marco Goi e Emanuele Piseri “che stanno lavorando moltissimo anche sotto il profilo tecnico. Abbiamo tanti contributi e non mancheranno alcuni cameo nel corso della serata”.

