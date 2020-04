Azienda Farmaceutica Municipale di Casalmaggiore dona altre 2 mila mascherine

CASALMAGGIORE (24 aprile 2020) - L’Azienda Farmaceutica Municipale di Casalmaggiore ha effettuato una ulteriore donazione di mascherine chirurgiche. “Abbiamo mantenuto la promessa - spiega il presidente Marco Ponticelli -. In totale abbiamo donato 2000 mascherine, di cui 500 alla sezione locale dell’Avis, 500 alla sezione locale della Croce Rossa, 500 alle suore di Casa giardino e 500 alla Fondazione Busi, dopo le 1000 già consegnate in precedenza”. A fronte di ulteriori acquisti, inoltre, da lunedì “sia le mascherine chirurgiche che le FFPS verranno messe in vendita con prezzi più bassi, con riduzione del 40 per cento per le FFP” e del 25 per cento per le chirurgiche. Il tutto a sostegno del territorio - osserva Ponticelli -. A maggio, grazie ad un efficientemente delle politiche di approvvigionamento, si farà una ulteriore riduzione dei prezzi. Richieste ci stanno arrivando anche da Cremona e da Mantova. Siamo anche in attesa dei saturimetri e dei termoscanner”.

