Fuori strada dopo mezzanotte, 21 enne trasportato a Brescia

PIADENA DRIZZONA (24 aprile 2020) - Uscita di strada poco dopo mezzanotte di oggi lungo la provinciale 10, sulla tangenziale nord di Piadena Drizzona. Protagonista un furgone condotto da un 21enne residente in provincia di Verona. Il giovanissimo, forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo la rampa del viadotto che sovrasta la provinciale 343 Asolana, nei pressi di via Castello. Il veicolo ha rotto parte del guard-rail. Sul posto sono intervenuti l’autoambulanza della Padana Soccorso, l’automedica dell’ospedale di Asola e l’eliambulanza degli Spedali Civili di Brescia, oltre ai carabinieri di Solarolo Rainerio per i rilievi. Alla fine il veronese è stato portato in codice giallo, per lesioni di media gravità, agli Spedali Civili di Brescia.

