Pesante bilancio per la Fondazione Grassi di Viadana: 25 decessi in tre mesi

VIADANA (23 aprile 2020) - «Siamo stati abbandonati per un mese e mezzo, per riuscire ad avere i tamponi abbiamo dovuto scrivere più volte al Prefetto e alla Procura della Repubblica. Per fortuna ora le cose vanno meglio e ci stiamo organizzando per affrontare la fase 2 del contagio»: il presidente dell’Istituto geriatrico Grassi Silvia Angelicchio guarda al futuro ma non nasconde affatto le difficoltà affrontate in questi mesi dal personale della struttura e dai dirigenti. Come nella maggior parte delle Rsa della Lombardia, anche in quella di Viadana i contagi da Coronavirus sono stati parecchi, anche se è molto difficile dare dei dati precisi visto che, sino a un paio di settimane fa, non erano ancora stati eseguiti i tamponi. Per quanto riguarda i decessi si stima che nei primi mesi dell’anno siano stati 25, contro i 30 totali del 2019, numeri però che la Angelicchio non conferma. «Gli ospiti deceduti a causa del Covid 19 sono 4, questo è l'unico dato ufficiale in nostro possesso», specifica. Per gli altri anziani scomparsi non è possibile avere la certezza della causa della morte,visto che non sono stati eseguiti i tamponi.

«A metà febbraio abbiamo chiuso alle visite dei parenti, non accettato più nuovi ospiti e chiuso il centro diurno», continua la Angelicchio, che ci tiene a sottolineare: «Nonostante la richiesta dell'Ats, non abbiamo accettato pazienti Covid 19 provenienti dagli ospedali, proprio a tutela dei nostri ospiti e del personale. Attualmente abbiamo dei casi di Corona virus, tutti pazienti isolati dagli altri e seguiti da operatori che lavorano solo in questo specifico settore della struttura». In collaborazione con la Protezione civile e avvalendosi di una ditta specializzata, la sanificazione di tutti gli ambienti del geriatrico è stata eseguita due volte con cadenza settimanale e ne sono previste altre due o anche di più se sarà ritenuto necessario.

«Il primo giro di tamponi su ospiti e personale termina domani (oggi per chi legge)», dice la Angelicchio. «E quindi stiamo aspettando per avere una mappa completa della situazione, poi nelle prossime settimane saranno eseguiti gli altri tamponi per avere delle risposte definitive».

Nel corso dell’emergenza, la casa di riposo si è trovata anche a dover affrontare le dimissioni del direttore sanitario Gabriele Crivellaro, che ha lasciato l’incarico il 30 di marzo. «Ma è stato subito sostituito dal dottor Enzo Rosa, che si è assunto il compito pro tempore proprio per non lasciare la struttura scoperta. Adesso abbiamo chiesto alle autorità sanitarie l’esame sierologico per tutti i nostri operatori, in modo da avere la certezza di chi ha gli anticorpi del virus e sapere su chi potremo contare nella fase 2 del contagio, in modo da poter organizzare la struttura in vista di tornare a una situazione il più possibile normale».

